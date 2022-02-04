Ачинск, Красноярский край, 4 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В городе Ачинск Красноярского края двое воспитанников детского сада №41 попали в больницу в связи с заболеванием. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, по этому факту организована проверка.

Minkavkaz.gov.ru В детском саду

Об инциденте ранее сообщили СМИ. В настоящее время дети находятся под наблюдением врачей, их состояние стабильное.

«Специалистами Роспотребнадзора в г. Ачинске и Ачинском районе проводится расследование, проведена проверка пищеблока учреждения, отобраны суточные пробы, смывы», — отметили в надзорном ведомстве.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены установить причины и условия произошедшего. Решение о мерах реагирования будет принято по её итогам.