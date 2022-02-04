Благовещенск, 4 февраля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В 2022 году в Амурской области запланированы масштабные работы по нацпроектам. Регион примет участие в реализации 25 подпрограмм 11 нацпроектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

«В рамках нацпроектов область имеет возможность вывести приоритетные, важные для людей направления — здравоохранение, образование, сферу ЖКХ, — на качественно новый уровень и притом в короткие сроки. Наша задача — выполнить взятые на себя обязательства качественно и в срок. На реализацию нацпроектов в 2022 году Амурская получит 18 миллиардов рублей — больше, чем в прошлом году», — отметил губернатор Василий Орлов.

По словам начальника управления проектной деятельности области Виолы Яненко, новым для региона стал нацпроект «Производительность труда», направленный на повышение темпов производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год.

Член регионального штаба Народного фронта в Амурской области Роман Вальченко обратил внимание на то, что с каждым годом в регионе начинают реализовывать больше новых проектов.

«Это, безусловно, улучшает качество жизни амурчан, инфраструктуру в регионе, влияет на продолжительность жизни и создает положительный микроклимат в регионе. При этом нацпроекты оказывают положительное влияние и на экономику региона, прежде всего, за счёт новых возможностей для бизнеса. Предприниматели сейчас охотно инвестируют в проекты социальной направленности, что, в том числе, способствует созданию новых рабочих мест в муниципалитетах», — отметил Роман Вальченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в 2022 году по нацпроекту «Культура» модернизируют восемь библиотек. Кроме того, на федеральные средства будет достроен в 2022 году дом культуры в селе Усть-Уркима Тындинского муниципального округа.