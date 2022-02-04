Нацпроекты создают положительный микроклимат в Приамурье — эксперт
Благовещенск, 4 февраля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В 2022 году в Амурской области запланированы масштабные работы по нацпроектам. Регион примет участие в реализации 25 подпрограмм 11 нацпроектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.
По словам начальника управления проектной деятельности области Виолы Яненко, новым для региона стал нацпроект «Производительность труда», направленный на повышение темпов производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год.
Член регионального штаба Народного фронта в Амурской области Роман Вальченко обратил внимание на то, что с каждым годом в регионе начинают реализовывать больше новых проектов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в 2022 году по нацпроекту «Культура» модернизируют восемь библиотек. Кроме того, на федеральные средства будет достроен в 2022 году дом культуры в селе Усть-Уркима Тындинского муниципального округа.