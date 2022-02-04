Челябинск, 4 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Челябинской области 3 февраля вылечились ещё 797 граждан, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Об этом 4 февраля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе исцелились уже 147 774 пациента. А выявили коронавирус у 184 098 человек.

Больных COVID-19 насчитывается 28 474 человека. А скончались от этой болезни ещё 14 граждан.