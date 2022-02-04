Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд огласил приговор ещё одному участнику террористической ячейки, действовавшей на протяжении нескольких лет в калмыцкой колонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 4 февраля.

Марина Каширская ИА REGNUM Колючая проволока

Следствием и судом установлено, что в 2015 году заключённый добровольно вошёл в состав так называемой «террористической сотни», а также занимался вербовкой других осуждённых к участию в деятельности террористического сообщества. В частности, он проводил религиозные лекции с использованием экстремистской литературы, оправдывал и поддерживал идеологию группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призывал к оказанию поддержки террористическим организациям и распространению идей радикального ислама.

С учётом приговора Чегемского районного суда Кабардино-Балкарии от 13 июля 2018 года Южный окружной военный суд приговорил вербовщика к девяти годам колонии особого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.