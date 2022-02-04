София, 4 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Пловдиве (Южно-Центральный регион Болгарии) произошло очередное нападение на городской автобус. Об этом 4 февраля сообщает БТВ.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительной информации, инцидент произошел рано утром 4 февраля, когда неизвестный молодой человек открыл огонь по окнам транспортного средства. При этом никто из находящихся в салоне пассажиров не пострадал.

Водитель предпринял попытку догнать злоумышленника, однако она оказалась безуспешной.

Ведется следствие. Если хулиган будет задержан и его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, только за последнюю неделю в Пловдиве были атакованы семь муниципальных автобусов.