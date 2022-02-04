Москва, 4 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Сегодня, 4 февраля, российский рубль на утренних торгах демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,5%, после того как вчера, 3 февраля, была прервана его пятидневная серия побед, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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«С 27 января по 2 февраля рубль прибавил 4,5%, достигнув отметки 75,70 за доллар США.

Однако после критики российским президентом письменного ответа США на предложения России по гарантиям безопасности, а также неожиданной публикации испанской газетой El Pais содержания текста американского ответа, курс российской валюты вновь начал снижаться, закрыв торги 3 февраля выше 76,50 за доллар США.

Инвесторам стало окончательно понятно, что геополитическая напряженность в отношениях России с Западом имеет лишь два варианта разрешения, конфронтационный, с санкциями и неприемлемый для российского политического руководства вариант отступления.

В такой ситуации можно считать, что потенциал укрепления рубля был исчерпан достижением диапазона 75,50−76,00 за доллар США.

Сегодня внешний фон торгов для российской валюты крайне позитивен, индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng прибавляет более 3,0%, на 1,0% растут европейские индексы, а нефть торгуется выше $91,00 за баррель Brent, сигнализируя о растущей готовности к реализации сценария «нефти по $100».

Для рубля это дает возможность еще одного захода в зону 75,50−76,00 за доллар США, но не больше, учитывая геополитическую напряженность, приходится констатировать, что укрепление российской валюты достигло своего предела», — пояснил эксперт.

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