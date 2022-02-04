Набережные Челны, Татарстан, 4 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Татарии две женщины пенсионного возраста под предлогом помощи близким, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, отдали мошеннникам более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На уловки злоумышленников попались две 70-летние женщины, проживающие в городе Набережные Челны. Одна из пострадавших, спасая родственника от тюремного заключения, передала курьеру 900 тыс. рублей, вторая лишилась 180 тыс. рублей, помогая зятю.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани 83-летний мужчина под предлогом компенсации за некачественный лечебный прибор перевел мошенникам более 1 млн рублей.

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