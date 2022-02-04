Вашингтон, 4 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В США настроены на серьёзные переговоры с Россией по вопросу контроля над вооружениями. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

Minsvyaz.ru Флаги России и США

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Американский дипломат подчеркнула, что Вашингтон считает такой диалог с Москвой ключевым.

«Мы готовы вести серьёзные переговоры по сокращению рисков и контролю над вооружениями, в том числе по обеспокоенностям, которые связаны с позициями США по Украине и позициями России по Украине», — уточнила в интервью ТАСС Нуланд.

Замгоссекретаря призвала провести эти переговоры и доказать миру США и Россия могут решать вопросы дипломатическим путём.

«Но, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах, ради блага нашего народа, ради блага российского народа, украинского народа, европейской безопасности, глобальной безопасности, давайте не будем начинать войну, — добавила Нуланд. — Это будет очень жестоко и кроваво. И нам этого сейчас не нужно».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что никакие шаги США, касающиеся предложений России по гарантиям европейской безопасности, не будут уступками. Москве тоже придётся делать определённые шаги, добавил он.

По словам Прайса, в Вашингтоне считают, что с Россией возможны плодотворные обсуждения по ряду вопросов, например, по контролю над вооружениями. Однако позиция США заключается в том, что обе стороны должны предпринимать шаги на взаимной основе.