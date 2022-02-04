Волгоград, 4 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Задержан подозреваемый, несколько раз угрожавший «взорвать» школы в Волгограде в январе 2022 года — 16-летний подросток сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах из мести своему знакомому, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Https://volgograd.sledcom.ru Подозреваемый в «минировании»

По данным следствия, ученик в одном из мессенджеров связался с неизвестным, который пообещал за три тысячи рублей подготовить серию ложных сведений об актах терроризма. Подросток перевёл деньги и сообщил «исполнителю» номер мобильного телефона и ссылки на социальные сети своего знакомого — так он хотел отвести от себя подозрения, из мести создать видимость причастности другого человека к преступлению.

С 15 по 19 января неизвестный исполнитель, действуя совместно и согласованно с подозреваемым, через электронную почту направил несколько писем с угрозами взрывов в школы и другие учреждения Волгограда. Из зданий были эвакуированы люди, опасных предметов сотрудники экстренных служб не обнаружили.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело, он задержан. Оперативное сопровождение оказывалось сотрудниками региональных УФСБ и МВД.