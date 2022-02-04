Симферополь, 4 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Трасса «Таврида», соединяющая Керчь, Симферополь и Севастополь, передана в федеральную собственность. О завершения процесса передачи сообщили 4 февраля в пресс-службе казенного учреждения «Упрдор «Тамань».

Http://fkutaman.ru/ Трасса «Таврида»

"С февраля 2022 года дорога А-291 Керчь — Симферополь — Севастополь протяженностью более 250 км находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань», — говорится в сообщении.

Автомобильная трасса федерального значения А-291 «Таврида» начинается от Крымского моста и соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь, её протяженность составляет более 250 км. Строительство трассы «Таврида» началось в мае 2017 года, с 2018 года дорога работала в двухполосном режиме. С августа 20 220 года открыто движение по четырем полосам на всем протяжении трассы. В составе дороги 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе власти Крыма сообщили об оформлении «Тавриды» в собственность региона для дальнейшей передачи в собственность Российской Федерации.