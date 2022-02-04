Благовещенск, 4 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Модельные библиотеки появятся в семи населённых пунктах Амурской области благодаря нацпроекту «Культура». В рамках его реализации в этом году также будет достроен Дом культуры в селе Усть-Уркима Тындинского муниципального округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

«В этом году модельными станут библиотеки в городах Благовещенск, Белогорск и Свободный, сёлах Среднебелая, Черемхово и Петропавловка Ивановского муниципального округа, Толстовка и Жариково Тамбовского района», — рассказала министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Амурской области Ольга Смирнова подчеркнула, что в прошлом году в Амурской области капитально отремонтировали 4 учреждения культуры, оснастили музыкальными инструментами 3 детские школы искусств, создали 8 модельных библиотек и виртуальный концертный зал в Белогорске.

«На этот год запланирован ввод в эксплуатацию Дома культуры в селе Усть-Уркима на севере области и создание еще 8 модельных библиотек, капитальный ремонт 2 школ искусств и 2 Домов культуры», — отметила Ольга Смирнова.

Она напомнила, что в 2018 году была создана тематическая площадка ОНФ «Культура» для общественного контроля за исполнением поручений президента РФ по развитию культуры, которые даны в указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«В основные задачи входят и те направления, которые активно развиваются в Амурской области: создание и реконструкция культурно-образовательных и музейных комплексов, обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, создание и реконструкция культурно-досуговых организаций клубного типа и другие», — сказала эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт театра кукол Амурской области стал одним из крупнейших проектов региона, который удалось реализовать благодаря национальному проекту «Культура» в 2021 году. В театре отремонтировали стены, заменили пол и сантехнику, обновили систему видеонаблюдения, пожарную сигнализацию и всю коммунальную инфраструктуру. Помимо этого, был облагорожен фасад здания театра, а на территории перед ним рабочие уложили тротуарную плитку.