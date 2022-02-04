Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Первая роторная (карусельная) парковка в Ростове-на-Дону появится при благоприятных погодных условиях. В мае ожидается доставка автомобильной стоянки из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава Ленинского района донской столицы Владимир Влазнев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

«В марте сделают основания для постройки, учитывая погодные условия. В мае автостоянку доставят из Санкт-Петербурга и в течение двух месяцев её установят», — цитирует чиновника портал Donday.ru.

Роторная парковка появится на улице Шаумяна, 37. Договор аренды земельного участка заключён до 12 октября 2026 года.

ИА REGNUM сообщало, что разговоры об установке первой автомобильной стоянки в Ростове-на-Дону ведутся не первый год. Ростовские власти уверены, что роторная парковка позволит частично разгрузить дороги от автомобилей.