Екатеринбург, 4 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Свердловчанина отправили в колонию за разбойные нападения на офис микрозаймовой организации и салон сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Prokuror-kaluga.ru Разбой

Первое нападение мужчина организовал 3 апреля 2021 года. Свердловчанин ворвался в офис микрофинансовой организации и начал угрожать пистолетом одной из сотрудниц. Девушке пришлось отдать грабителю девять тысяч рублей. Забрав наличные, свердловчанин привязал сотрудницу к креслу и покинул место преступления.

Уже через три дня, шестого апреля мужчина вошел в помещение салона сотовой связи. Здесь ему удалось украсть мобильные телефоны на сумму 365 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений. Свердловчанину назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Украденные телефоны у мужчины изъяли. Их вернули в магазин.