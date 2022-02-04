Варшава, 4 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. 3 февраля президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Facebook сообщил, что внёс на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Дуда подчеркнул, что данный проект призван способствовать прекращению спора между польскими властями и Еврокомиссией.

«Тем более, что Дисциплинарная палата Верховного суда уже и так фактически не выполняет свою роль, по крайней мере, в отношении судей», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда. Потому что в Брюсселе посчитали, что ведомство нарушает принцип неприкосновенности и независимости судей.

В конце октября прошлого года Польшу обязали выплачивать Еврокомиссии штраф в размере 1 млн евро в день за невыполнение решения Суда ЕС.