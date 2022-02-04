Париж, 4 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Москву 7 февраля, а затем в Киев 8 февраля 2022 года, передает BFM TV.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Франция продолжает стремиться к «деэскалации» на границе с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский вопрос и гарантии безопасности обсудили по телефону российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Подробнее в материале:Макрон позвонил Путину из-за Украины