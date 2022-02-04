Москва, 4 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. BTC продолжает развивать нисходящую тенденцию: после сильного падения цен 21 января котировки консолидировались в узком диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

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«Однако в середине недели появился намек на возможный старт дальнейшего движения вниз, перед которым может потребуется тактическое отступление обратно к $39 тысячам. Ближайшими целями внизу остаются уровень в $29−30 тысяч за монету.

Крупные проекты движутся в унисон. Протоколы связанные с NFT и мета вселенными, вроде Decentraland, Flow, Sandbox и др, пытаются расти, но из-за общей негативной обстановки закрепить успех у них не получается.

Несмотря на турбулентность на рынке, венчурные инвесторы продолжают финансировать интересные проекты. Например, разработчик ПО для удобного подсчета налогов на криптовалюту — CryptoTrader.

Tax привлек $6 млн на дальнейшее развитие. Сервис позволят отслеживать более 10 тысяч монет на всех доступных криптобиржах.

Из крупных сделок стоит упомянуть раунд финансирования на $100 млн для Pixel Vault — децентрализованной криптомедиагруппы, которая ведет NFT проект PUNKS Comics, где владельцы токена получают доступ к онлайн-комиксам, посвященным популярным NFT, вроде Bored Ape Yacht Club.

С момента запуска этих комиксов в мае 2021 года проект заработал более 100 тысяч ETH (~$260 млн)», — пояснил эксперт.

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