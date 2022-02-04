Владивосток, , 11:17 — REGNUM Врачи Дальнего Востока, где как и по всей стране наблюдается рост числа заболевших новым штаммом «Омикрон» и началась прививочная кампания от COVID-19 подростков в возрасте 12−17 лет, уверены, что остановить распространение инфекции поможет только массовая вакцинация населения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Медработники во всех регионах Дальнего Востока говорят о добровольности вакцинации населения от COVID-19, а в случае с несовершеннолетними прививка делается только после письменного согласия родителей. Но и это ещё не означает, что ребёнок получит препарат «Спутник-М» — врачи проводят тщательный осмотр подростков и только после этого принимают решение о допуске к вакцинации.

«Перед прививкой врач осматривает ребёнка, изучает медицинскую карту и только потом принимается решение о вакцинации. Важно, чтобы перед тем, как отправиться на прививку, ребёнок был здоров, без симптомов ОРВИ или других обостренных заболеваний», — пояснила заведующая поликлиническим отделением краевой детской клинической больницы №2 Марина Макеева.

Противопоказаниями для вакцинации несовершеннолетних препаратом «Спутник-М» являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе и гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины.

Врачи призывают родителей активизироваться в вопросе вакцинации детей, особенно на фоне массовых заражений коронавирусом несовершеннолетних. Вакцинация взрослого населения доказала, что привившиеся переносят заболевание значительно легче, без тяжёлых последствий.

«У нас были пациенты с серьезной патологией. Самая распространенная — ожирение. Такие пациенты находятся в особой группе риска, но благодаря вакцинации им удалось благополучно пойти на поправку. Если бы они не были вакцинированы, то это могло привести к печальным последствиям», — цитирует заведующего отделением анестезиологии и реанимации городской больницы №2 Петропавловска-Камчатского Олега Гайдука ИА «Камчатка».

Медработники напоминают населению о необходимости соблюдения барьерной защиты — обработки рук, ношения маски, избегания скопления людей.

Заболевших COVID-19 врачи предостерегают от самолечения, а тем более от употребления антибиотиков, назначать которые могут только медработники. Самостоятельно употреблять широко разрекламированные лекарственные препараты в случае коронавирусной инфекции может быть не просто бессмысленным, но и опасным.

Тем же, кто переболел COVID-19 врачи настоятельно рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию спустя два месяца после выздоровления. Это позволит выявить постковидные осложнения на ранней стадии.

«Углубленная диспансеризация — это комплекс мероприятий, который направлен на раннее выявление осложнений у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. На сегодня это очень важное мероприятие, которое доступно и актуально для тех людей, кто перенес ковид», — сказала заведующая терапевтическим отделением больницы №1 Петропавловска-Камчатского Елена Чуян.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ объявило о начале кампании по вакцинации учащихся суворовских и нахимовских училищ, а также президентских кадетских корпусов и воспитанниц пансионов.

Напоминаем, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Записаться на прививку можно на портале «Госуслуги» и по телефонам 122 или 8−800−2000−112.

Увеличение числа граждан, проходящих профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию — важная часть национального проекта» Здравоохранение».