Москва, 4 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Клуб IZI Moscow в Басманном переулке Москвы опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19, сообщает 4 февраля оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Проведённая в заведении проверка Роспотребнадзора установила нарушения масочного режима и норм социального дистанцирования. Кроме того, выявлены факты курения кальяна, что в Москве находится под запретом с 2020 года. Также в клубе не проводилась дезинфекция помещений. Поскольку такие нарушения считаются грубыми, клуб был опечатан.

Теперь, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, клубу грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.