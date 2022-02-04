Махачкала, 4 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Управление федеральной налоговой службы по Дагестану обратилось с банкротным иском к ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Терек». Претензии арбитраж республики пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Иск был подан 28 января 2022 года. Детали и сумма долга пока не раскрывались.

В 2021 году завод дважды судился с налоговым органом, оспаривая принятые решения.

В ЕГРЮЛ завод зарегистрирован в июле 2008 года. Директор и владелец — Даниял Ахмедулаев. Уставный капитал — 500 тыс. рублей.

Напомним, ранее иск о несостоятельности был подан и к тверскому АО «Андреапольский нефтеперерабатывающий завод». Обоснованность претензий арбитраж начнёт рассматривать 18 февраля 2022 года. К первоначальному истцу за это время присоединился и «Интерпромбанк».