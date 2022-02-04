Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Платные парковки Санкт-Петербурга начнут расчищать от снега на основе нового регламента. Об этом сообщил депутат Заксобрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский на своей странице в соцсети.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Новая зона платной парковки в Петербурге

Депутат петербургского парламента опубликовал ответ вице-губернатора Максима Соколова на предложение об использовании средств, поступающих от платных парковок в центральной части города, на содержание и уборку самих парковок. Максим Соколов отметил, что доходы от парковок поступают в бюджет Санкт-Петербурга, и просто перенаправить средства не получится.

В то же время городской комитет по транспорту уже обратился к комитету по благоустройству с предложением по разработке особой схемы уборки территории платных парковочных мест. Комитет по благоустройству поддержал эту инициативу и уже занялся разработкой необходимой базы и расчётом средств.

Напомним, в Петербурге с 1 декабря в Петербурге расширили зону платной парковки. На сегодняшний день в городе насчитывается 99 улиц, на которых организованы такие парковочные места.