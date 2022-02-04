Посёлок городского типа Харп, Ямало-Ненецкий АО, 4 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В ямальском посёлке Харп пьяный гражданин напал с ножом на бездомную собаку на глазах у ребенка. Об этом сообщается на странице центра для бездомных животных «Ковчег» в социальной сети «ВКонтакте».

Павел Ищенко ИА REGNUM Бездомная собака

Раненую собаку неравнодушные граждане привезли в Лабытнанги на лечение.

«Известно, что собака ранее была владельческой, но после смерти хозяйки её выгнали на улицу», — сообщают волонтёры.

Будет ли наказан за живодёрство житель Харпа, не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске перед судом предстанет гражданин за убийство собаки молотком.