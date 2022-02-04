Мадрид, 4 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Конгресс депутатов Испании утвердил закон о трудовой реформе из-за ошибки депутата от «Народной партии» (Partido Popular), который проголосовал за принятие законопроекта вместо голоса «против». Об этом пишет агентство EFE.

Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España Конгресс депутатов. Испания

Изначально голосование в парламенте должно было привести к 175 голосам «против», достаточным для отмены законопроекта, против 174 «за», но ошибка народного депутата Альберто Касеро позволила перевернуть результат: 175 голосов «за» и 174 «против».

Представители оппозиции уже пообещали разобраться в сложившейся ситуации.