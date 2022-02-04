Александр Погожев, 4 февраля 2022, 15:47 — REGNUM В Ставропольском государственном аграрном университете с авторской лекцией на английском языке выступила профессор Национального автономного университета Мексики Ана Бургес.
Доктор наук приехала для изучения особенностей ведения сельского хозяйства на Ставрополье. Полученный опыт Ана собирается включить в большой исследовательский проект, в котором уже систематизированы данные из Китая, Индии и других стран.
За время пребывания на Ставрополье доктор наук совместно с учеными аграрного университета проанализирует разные экономические подходы в странах с большими территориями, засушливыми районами и рискованным земледелием. Вся эта работа нацелена на выработку единой концепции развития сельского хозяйства. Основная цель — разработать систему, при которой не будет ущерба экологии.
Ана рассказала, что в Мексике сейчас наблюдается отток населения с сельских территорий. В основном люди уезжают либо в Латинскую Америку, либо в Соединенные Штаты Америки. Это связано с недостаточным социальным обеспечением, отсутствием школ и интернета в маленьких поселениях, отсутствием медицинской помощи на местах.
В Мексике растет огромное разнообразие кактусов, их выращивают на плантациях и изготавливают разные блюда и напитки.
В сельской местности развит туризм. Людей привозят на автобусах, чтобы показать удивительной красоты ландшафт, местные традиции, культуру и познакомить с населением на сельских территориях.
Частные фермеры организуют свои кооперативы. Маленькие поселения в основном выращивают урожай для себя, продают лишь излишки. Но самая лучшая земля достается крупным корпорациям. Они же пользуются большими привилегиями, нежели частный хозяйственник.
Для того, чтобы найти решения, как вернуть человека на село, Ана приехала в Ставропольский край. Место выбрано не случайно. Профессора заинтересовали труды ставропольского ученого — и.о. декана факультета социально-культурного сервиса и туризма, кандидата экономических наук СтГАУ Анны Иволги. Коллеги связались, нашли общие интересы в научной сфере, подали заявку на грант в исследовательский центр при Национальном университете Мексики, и центр выделил средства на исследования.
Также Ану привлек потенциал учебного заведения. В Ставропольском аграрном университете обучаются свыше 13,5 тысячи студентов на одиннадцати факультетах. Число преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 90,1% — это самый высокий показатель в системе аграрного образования России.