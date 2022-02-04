4 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 15:47 — REGNUM В Ставропольском государственном аграрном университете с авторской лекцией на английском языке выступила профессор Национального автономного университета Мексики Ана Бургес.

Ана Бургес, профессор Национального автономного университета Мексики Александр Погожев © ИА REGNUM

Доктор наук приехала для изучения особенностей ведения сельского хозяйства на Ставрополье. Полученный опыт Ана собирается включить в большой исследовательский проект, в котором уже систематизированы данные из Китая, Индии и других стран.

Ана Бургес и Анна Иволга, и.о. декана факультета социально-культурного сервиса и туризма, кандидат экономических наук СтГАУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Лимон, сорт «Ударник», в зимнем саду СтГАУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Апельсин в зимнем саду СтГАУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Ана Бургес, профессор Национального автономного университета Мексики, общается со студентами Александр Погожев © ИА REGNUM

За время пребывания на Ставрополье доктор наук совместно с учеными аграрного университета проанализирует разные экономические подходы в странах с большими территориями, засушливыми районами и рискованным земледелием. Вся эта работа нацелена на выработку единой концепции развития сельского хозяйства. Основная цель — разработать систему, при которой не будет ущерба экологии.

Ставропольский государственный аграрный университет Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольский государственный аграрный университет Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольский государственный аграрный университет Александр Погожев © ИА REGNUM

Ана рассказала, что в Мексике сейчас наблюдается отток населения с сельских территорий. В основном люди уезжают либо в Латинскую Америку, либо в Соединенные Штаты Америки. Это связано с недостаточным социальным обеспечением, отсутствием школ и интернета в маленьких поселениях, отсутствием медицинской помощи на местах.

Ана Бургес читает лекцию Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты СтГАУ на лекции Александр Погожев © ИА REGNUM

Анна Иволга, и.о. декана факультета социально-культурного сервиса и туризма, кандидат экономических наук СтГАУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты СтГАУ на лекции Александр Погожев © ИА REGNUM

Ана Бургес, профессор Национального автономного университета Мексики Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты СтГАУ на лекции Александр Погожев © ИА REGNUM

В Мексике растет огромное разнообразие кактусов, их выращивают на плантациях и изготавливают разные блюда и напитки.

В сельской местности развит туризм. Людей привозят на автобусах, чтобы показать удивительной красоты ландшафт, местные традиции, культуру и познакомить с населением на сельских территориях.

Частные фермеры организуют свои кооперативы. Маленькие поселения в основном выращивают урожай для себя, продают лишь излишки. Но самая лучшая земля достается крупным корпорациям. Они же пользуются большими привилегиями, нежели частный хозяйственник.

Преподаватель общается с лектором Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты СтГАУ на лекции Александр Погожев © ИА REGNUM

Студентка СтГАУ на лекции Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты СтГАУ на лекции Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольский государственный аграрный университет Александр Погожев © ИА REGNUM

Студенты СтГАУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Для того, чтобы найти решения, как вернуть человека на село, Ана приехала в Ставропольский край. Место выбрано не случайно. Профессора заинтересовали труды ставропольского ученого — и.о. декана факультета социально-культурного сервиса и туризма, кандидата экономических наук СтГАУ Анны Иволги. Коллеги связались, нашли общие интересы в научной сфере, подали заявку на грант в исследовательский центр при Национальном университете Мексики, и центр выделил средства на исследования.

Ана Бургес, профессор Национального автономного университета Мексики, общается со студентами Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольский государственный аграрный университет Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольский государственный аграрный университет Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольский государственный аграрный университет Александр Погожев © ИА REGNUM

Также Ану привлек потенциал учебного заведения. В Ставропольском аграрном университете обучаются свыше 13,5 тысячи студентов на одиннадцати факультетах. Число преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 90,1% — это самый высокий показатель в системе аграрного образования России.

Ставропольский государственный аграрный университет Александр Погожев © ИА REGNUM