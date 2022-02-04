Саратов, 4 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. На территории Саратовской области восстановлено движения транспорта на федеральной автомобильной дороге А-298 Р-208. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Https://www.volgograd.ru/ Расчистка трассы

«На основании распорядительного акта ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское» 4 февраля с 08:00 (местное время) ограничение движение на участке автомобильной дороги «Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки» на участке 583+000 — км 597+000, снято», — говорится в сообщении.

Движение транспорта полностью восстановлено.

ИА REGNUM напоминает, из-за плохой видимости и метели движение транспорта на автодороге А-298 Р-208 в Саратовской области было ограничено 3 февраля с 12:30.

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