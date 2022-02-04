Барнаул, 4 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Тема отмены карантина для лиц, контактировавших с больными коронавирусом при «Омикроне», всегда была дискуссионна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл, он пояснил:

Коронавирус

«Ведь опасен больной и выделяющий вирусы. А любой контактирующий с больным не обязательно сам заражается и не обязательно переносит вирус. Другое дело, что реально тогда регулярное тестирование на наличие вируса. А здесь в России есть трудности».

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что карантин для людей, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 3 февраля в интервью на канале «Россия 1».

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