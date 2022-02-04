Париж, 4 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Чистая прибыль от деятельности международной французской фармацевтической компании Sanofi в 2021 году выросла на 11,8%, до 8,21 млрд евро, передает BFM TV.

Sanofi.com Лаборатория французской фармацевтической компании Sanofi

Компания Sanofi опубликовала 4 февраля данные о резком росте прибыли в 2021 году.

Напомним, ранее прибыль компании составляла 6,22 млрд евро. В прошлом году этому способствовала продажа значительной части акций Sanofi.