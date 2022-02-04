4 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили материалы американских газет The Washington Post и New York Times, в которых Россию обвинили в том, что она якобы планирует провокацию, которая будет использована в качестве предлога для вторжения на Украину.

Оксана Переможенко, , 12:25 — REGNUM Американские СМИ обвинили Россию в том, что она якобы планирует провокацию, которая будет использована в качестве предлога для вторжения на Украину. Соответствующая информация была опубликована в газетах The Washington Post и New York Times.

Российская угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, The New York Times со ссылкой на анонимных высокопоставленных представителей американской администрации утверждает, что Россия якобы намерена организовать имитацию нападения украинских военных на свою территорию или на жителей Восточной Украины для оправдания начала «агрессии» против украинской стороны.

«План… состоит в организации и видеосъемке поддельной атаки украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей восточной Украины», — сообщает The New York Times.

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Сообщение американских СМИ обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое издание».

«На воре шапка горит. Инсценировки в Сирии и Солсбери до сих пор воняют…» — отметил Sergey D.

«Украина наращивает на Донбассе вооружение, американцы помогают, присылают оружие, минские договорённости Украиной игнорируются. Следующая фаза — нападение России или Украины?» — задался вопросом Владимир.

Военная техника ВСУ Mil.gov.ua

«А сценарий, видимо, «Белые каски» писали?!» — поинтересовалась Алина.

«Да-да, мы помним, именно так Россия и «поступала» в Сирии. А, нет, это была Америка! Фу, такими быть», — отреагировала Alla M.

«Немного пугает всё это. Такое ощущение, что Запад реально подталкивает нашу власть начать наступление. Готовится и обещает, что все встречные действия России, в том числе по защите населения, будут расцениваться как агрессия. Страшно за Донбасс. Надеюсь, что наша власть не такая тупая, какой кажется», — отметила Анна.

«Пока 3 месяца назад их газеты не начали истерию, все жили спокойно. Достали уже», — прокомментировал Galileo K.

«Старый маразматик набирает баллы и оправдывает средства, вложенные в него оружейными корпорациями. И укрепляет свое шаткое положение на американском олимпе», — отреагировал bronko, вероятно, подразумевая Байдена.

«Анонимный источник», «неназванные дипломаты». Ну, я думаю, всем всё ясно», — пишет «А».

"По своим же лекалам и пишут. Точно так же сами вторгались в другие страны. Хоть бы что-то новенькое придумали», — добавил Алексей.

«Что, устроить бойню на Донбассе решили?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

Уничтоженная техника ВСУ. Дебальцевский котёл Цитата из видео на YouTube

«Ясно, ждём провокацию Украины на Донбассе», — отметил Vitaliy F.

«А вот это тревожная новость: Washington Post опубликовала статью, в которой пишет, что российскому вторжению на Украину «будут предшествовать ложные сообщения о жертвах на востоке Украины и территории России». То есть парни уже подстилают себе соломку: когда ВСУ атакуют в Донбассе, информация об этом будет отрицаться под предлогом того, что «а это всё русские придумывают, чтобы иметь повод напасть на несчастную Украину». Я уже, кажется, писал, что в случае атаки Украины на Донбасс одна из ключевых ролей в первые дни будет именно у журналистов, которым предстоит тщательно и доказательно документировать факты этого нападения и то, что агрессором будет являться (а у меня лично в этом нет никаких сомнений) именно Украина. При этом не может быть сомнений в том, что эти действия будут встречать яростное противодействие спецслужб и пропагандистов из западных СМИ. Та ещё задачка предстоит, короче говоря», — подытожил украинский журналист и публицист Юрий Ткачёв в своем телеграм-канале.

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