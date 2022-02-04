Москва, 4 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы в старинном парк Покровское-Стрешнево в 2022 году проведут реставрацию господского дома исторической усадьбы Покровское-Стрешнево. Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения, сообщается на портале мэра столицы.

Gordon01 Вид на пруды лесопарка Покровское-Стрешнево

Господский дом исторической усадьбы Покровское-Стрешнево — это двухэтажное здание XVIII века с мезонином, построенное из дерева в стиле эклектики, и примыкающие к нему два корпуса из красного кирпича, построенные в XIX веке в псевдорусском стиле высотой в два и три этажа.

Ущерб господскому дому усадьбы Покровское-Стрешнево был нанесен пожарами в 1992 году и в 2017 году. В ходе реставрационных работ фасад и цоколь дома расчистят и восстановят. Поврежденный лепной декор расчистят, утраченные фрагменты воссоздадут по сохранившимся образцам.

Как сообщало, в 2020 году московские власти запланировали восстановительные работы в четырех крупных парках: двух участков будущего «Парка Яуза», «Кускове», «Битцевском лесу» и «Покровском-Стрешневе».

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