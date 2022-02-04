Кваркенский район, Оренбургская область, 4 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Кваркенском районе Оренбургской области суд признал незаконными действия военкомата. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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Иск подал местный житель, который оспорил призыв в армию. Молодой человек заявил, что заседание призывной комиссии проходило заочно, без его присутствия. Он повесткой военного комиссариата не вызывался. О времени, дате и месте проведения заседания комиссии проинформирован не был. О призыве на службу узнал при получении повестки для отправки к месту прохождения службы.

Суд, изучив предоставленные доказательства истцом и ответчиком, установил нарушение порядка призыва на военную службу и удовлетворил требования молодого человека. Решение не вступило в законную силу.