Симферополь, 4 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Агент Главного управления разведки министерства обороны Украины Константин Ширинг осуждён на 12 лет лишения свободы за шпионаж. Приговор, вынесенный Верховным судом Республики Крым, вступил в законную силу. Об этом 4 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В отношении Ширинга были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Республики Крым, в том числе сведений, составляющих государственную тайну», — говорится в сообщении.

Ширинг был задержан в Крыму в марте 2020 года по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Как уточнили в ЦОС ФСБ, для получения сведений он привлёк к сотрудничеству гражданку России — военнослужащую Министерства обороны России. Женщина летом 2021 года была осуждена по статье о госизмене, ей суд назначил наказание в восемь лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Верховный суд Республики Крым признал Ширинга виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Защита направила апелляцию в Третий апелляционный суд третьей юрисдикции, однако в ее удовлетворении было отказано. В настоящее время приговор вступил в законную силу.