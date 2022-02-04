Варшава, 4 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда летит в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр. Глава Бюро международной политики при президенте республики Якуб Кумох отметил в беседе с Polskie Radio, что эта поездка носит не спортивный, а прежде всего дипломатический и политический характер.

Michał Józefaciuk Анджей Дуда

Так, Дуда встретится там с председателем КНР Си Цзиньпином, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Якуб Кумох добавил, что в Пекине также будут присутствовать главы многих стран постсоветского пространства, с которыми польский лидер тоже хотел бы пообщаться.

По словам Кумоха, «Польша будет искать тех, кто предложит какой-либо мирный выход из ситуации вокруг Украины, исходящий не от Запада, а, возможно от КНР или ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».