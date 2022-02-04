Ижевск, 4 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 февраля прививку от коронавируса сделали 687 160 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получил 537 871 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 285 жителей республики. 389 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 773 человека, в том числе 102 663 человека прошли ревакцинацию. За указанный период прививку сделали 57 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля в Удмуртии после перенесенного заражения коронавирусом выписались 672 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 79 083 жителя республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 95 362 случая заражения коронавирусом, из них 1596 — за минувшие сутки.

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