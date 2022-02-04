Самара, 4 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Широкомасштабные рейды ГИБДД намерены провести в предстоящие выходные в Самарской области. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Gibdd.ru Экипаж ГИБДД

Сообщается, что водители продолжают садится за руль в нетрезвом состоянии, несмотря на достаточно суровое наказание за вождение в состоянии опьянения.

Каждый день сотрудники ГИБДД выявляют на дорогах региона водителей в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. За выходные дни сотрудники Госавтоинспекции выявляют больше полусотни таких водителей.

Стражи порядка просят граждан сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, поскольку это поможет противодействовать нарушителям правил дорожного движения, в особенности нетрезвым.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области организовали «горячую линию» по фактам насилия в школах.