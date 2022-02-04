Москва, 4 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В случае приостановки оказания плановой медицинской помощи следует приостанавливать взимание страховых взносов в систему обязательного медицинского страхования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Полис ОМС РФ

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"Почему граждане должны продолжать софинансировать государственные гарантии, которых их лишают? Пусть лучше эта часть зарплаты остается у них, и люди смогут тратить эти средства на платные медуслуги, к которым вынуждены прибегать, — анализы, обследования, консультации врачей», — рассуждает Миронов.

Он обратил внимание на то, что на фоне волны штамма «Омикрон» российские регионы массово приостанавливают оказание плановой медпомощи, а Минздрав готовит изменения в программу ОМС для закрепления этой порочной практики.

«На самом деле, прописывать надо следующее положение: в случае приостановки медпомощи на тот же период приостанавливать взимание страховых взносов в ФОМС», — считает парламентарий.

Урезание основных конституционных гарантий недопустимо даже на фоне пандемийного форс-мажора, тем более о нем было заранее известно, подчеркнул депутат.