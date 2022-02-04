Анкара, 4 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Депутаты Великого национального собрания (парламента) Турции 4 февраля в ходе заседания поддержали ратификацию «Шушинской декларации» о союзе с Азербайджаном. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным журналистов, поддержали документ 266 депутатов, против были 11. Условия декларации предусматривают обязательства сторон оказывать поддержку друг другу, если есть угроза территориальной целостности или независимости одной из стран. Кроме того, документ предусматривает, что Азербайджан и Турция будут модернизировать свои вооружённые силы.

Отдельно в декларации говорится о сотрудничестве сторон при работе с архивами Османской империи 1915 года. Анкара и Баку планируют доказать, что в то время не было геноцида армянского населения.

Напомним, «Шушинскую декларацию» в июне 2021 года подписали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. 1 февраля 2022 года ее ратифицировал Милли Меджлис (парламента) Азербайджана.