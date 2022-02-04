Ижевск, 4 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 4 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 672 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 79 083 жителя республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За все время пандемии в республике подтвердили 95 362 случая заражения коронавирусом, из них 1596 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 442 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 135 жителей республики старше 65 лет.

3520 человек скончались, за минувшие сутки скончались десять человек — семь женщин в возрасте от 62 до 88 лет и трое мужчин в возрасте от 43 лет до 61 года. Накануне было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 12 759 жителей региона. В течение суток госпитализировано 188 человек. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находится 25 771 человек, 976 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 165 человек — в тяжелом состоянии, из них 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, студентов Ижевской государственной сельхозакадемии перевели на дистанционное обучение. Дистант продлится с 3 по 19 февраля для обучающихся в очной форме студентов. Мера вводится в связи с осложнением эпидемической обстановки.

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