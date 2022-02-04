Омск, 4 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Омской области за 12 месяцев 2021 года было построено и введено в строй почти 640 тыс. кв. метров жилья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это на 18,1% больше, чем в 2020 году.

Правительство Омской области Новостройка в Омске

«В целом по строительному рынку за 11 месяцев прошлого года экономическая ситуация сложилась на уровне прошлого года. Объем выполненных работ составил 96,2 млрд рублей», — добавили в министерстве экономики области.

Напомним, в Омской области действует ипотечная программа на новостройки с областной поддержкой, благодаря которой процентная ставка снижена 3%. Для медработников ставка составляет 2,7%. С 2018 года в регионе было выдано свыше 1,8 тыс. займов на новостройки.