Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. На железнодорожном переезде в Азовском районе (Ростовская область) в ночь на 4 февраля пассажирский поезд Москва — Симферополь столкнулся с фурой, перевозившей пластмассовую крошку из Азербайджана. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Переезд

Авария произошла на железнодорожном переезде в районе хутора Еремеевка примерно в 1:00 мск. Водитель грузовика DAF с полуприцепом, следовавший на Азовский таможенный терминал, затем — в Ростов-на-Дону, предположительно, начал переезжать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. С фурой столкнулся поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. Затем полуприцеп столкнулся с электроопорой контактной сети, в результате чего она рухнула на железнодорожные пути.

В результате ДТП пострадавших нет. К 7:00 мск движение для автомобилей и поездов было запущено в полном объёме.