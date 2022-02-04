Белогорск, Амурская область, 4 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Белогорске Амурской области закрывают детский сад. Его здание будет использовано под IT-куб для школьников, сообщил в своём аккаунте Instagram глава города Станислав Мелюков.

Prokuror-kaluga.ru В детском саду

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Детский сад намерены распустить до 1 марта. Дошкольников распределят по другим детским садам. Родители детей возмущены и требуют не расформировывать группы, указывая на переполненность соседних учреждений для дошкольников. Жители Белогорска изложили своё мнение о ситуации в письме министру образования региона Светлане Яковлевой.

Станислав Мелюков подчеркнул, что детский сад закрывается, но зато одно из частных дошкольных учреждений города станет муниципальным. Переводиться в другие дошкольные учреждения дети будут в том числе группами, по возможности. Глава города также напомнил о том, что ещё 13 лет назад считалось счастьем и удачей по блату устроить ребёнка в любой детский сад, даже если он в другом микрорайоне, и в Белогорске была проведена масштабная работа по восстановлению пяти заброшенных детских садов и строительству новых.

«Все быстро привыкли к тому, что очередей в Белогорске нет вообще с нулевого возраста. И как будто так было всегда! Теперь, когда образно говоря, сады в силу разных причин (коронавирус, солидные государственные выплаты) стоят полупустые, а городу надо обустроить для детей образовательное учреждения современного типа (IT-куб), решение переоборудовать под него здание морально устаревшего детского сада вызвало эмоции, как будто его втихаря продают, а вместо этого ничего не предлагают. Хотя перевод пяти групп чисто технически задача, для Белогорска абсолютно несложная и решаемая», — ответил возмущённым жителям Белогорска мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы жалуются, что места в детском саду приходится ждать годами. У счастливчиков, попавших в детсад, возникают новые проблемы, многим кажется, что из-за недостатка воспитателей их детям уделяется мало внимания. Другие уверены в том, что группы излишне уплотнены и это может нанести вред здоровью детей.