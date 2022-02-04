Оренбург, 4 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. И.о. руководителя Госжилинспекции Оренбургской области стал Алексей Кузьмин. Информация об этом опубликована на сайте организации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Напомним, ранее Кузьмин занимал должность главы города Соль-Илецка. В конце 2021 года срок его полномочий в качестве главы муниципалитета истек. В последнем конкурсе он не участвовал.

Стоит отметить, должность руководителя Госжилинспекции освободилась в октябре 2021 года. Дмитрий Аниськов ушел в отставку по собственному желанию.