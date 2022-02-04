Вологодская область, 1 апреля, 2004, 09:27 — ИА Регнум. Нешуточный спор о судьбе парламентаризма разгорелся между губернатором Вологодской области Вячеславом Позгалевым и сенатором от Вологодчины Геннадием Хрипелем, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Политики вступили в дискуссию 31 марта на конференции, посвященной 10-летию Законодательного Собрания области.

Геннадий Хрипель рассказал, как в перспективе можно усилить роль областного парламента. Идея состоит в том, чтобы членов областного правительства утверждали законодатели. Кроме того, необходимо разработать закон о депутатском расследовании. В этом случае депутаты смогут призвать "проштрафившихся" чиновников к ответу.

"Это может быть предоставление возможности согласования при назначении губернатором членов правительства области. Одобрение решения о досрочном освобождении их от должности. И предоставление права контроля за деятельностью структурных подразделений и должностных лиц исполнительных органов власти. Важной формой контроля за деятельностью исполнительных органов является парламентское расследование. Принятие закона о парламентском расследовании поможет сделать первый ощутимый шаг к пресечению и предотвращению коррупции и недобросовестному отношению к делу", - заявил Геннадий Хрипель.

Губернатор Вячеслав Позгалев к предложениям сенатора отнесся критически. По его словам, европейская модель государственной власти для российских регионов не подходит.

"Достаточно, как мне кажется, чтобы губернатор был членом той партии, которая победила на выборах. И если он является представителем победившей партии, то ему можно доверить формировать правительство. Или тогда нужно освобождать область и страну от трех ветвей власти, - то есть оставлять только парламентскую ветвь. Тогда действительно законодатели сформируют правительство - как это делается в странах Европы. А роль губернатора и президента сведется к декоративной", - пояснил Вячеслав Позгалев.

Процедура депутатского расследования, по мнению губернатора, тоже не нужна. По словам Вячеслава Позгалева, достаточно того, что на Вологодчине создана и работает контрольно-счетная палата.