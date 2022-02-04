Екатеринбург, 4 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. На Урале представили книгу «Екатеринбург: история культуры. Том I. Музыка. Театр. Кино. Авторские очерки». Мероприятие прошло в Музее истории города. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

Artetour.ru Екатеринбург

Издание оформлено в виде авторских очерков. Оно представляет собой рассказ об истории города через призму культуры. Книга имеет большое количество иллюстраций. В ней присутствуют документы из архивов Свердловского областного краеведческого музея.

Во время презентации свердловчане получили возможность познакомиться с авторами книги. Краевед Татьяна Мосунова и киновед Лилия Немченко рассказали о своей работе над очерками и ответили на вопросы горожан.

Сейчас идет работа над вторым томом авторских очерков. К 300-летнему юбилею Екатеринбурга издание планируют превратить в трехтомник.