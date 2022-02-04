Переславль-Залесский, Ярославская область, , 09:59 — REGNUM Ученые-физики Российской академии наук завершили исследование стен и подземелий Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, обнаружив две недоступные комнаты-келии и подземный ход между двумя храмами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Национального научного исследовательского университета «МиСиС».

Территория монастыря Misis.ru

Работа велась с ноября 2020 года, подземелья и стены храмов исследовали с помощью мюонов — элементарных частиц, которые могут проникать в грунт на глубину до 2 километров. Показания снимали с помощью 22 специальных датчиков.

«В подземном пространстве между двумя храмами и под ними мы обнаружили несколько новых объектов. В подвальных помещениях церкви Похвалы Божией Матери конца XVII века найдены неизвестные пустоты, отсутствующие на плане БТИ. Помимо этого, между церковью и Храмом всех святых обнаружена большая продольная полость. Перед самим храмом — помещение прямоугольной формы, а также малая пустота между подвалом и первым этажом», — рассказала научный руководитель проекта Наталья Полухина.

Полученные результаты ученые представили в виде 3D-моделей зданий и прилегающих территорий. Ученые предполагают, что найденные комнаты могут быть склепом или монашеской келией, а длинная полость между храмами — воздуховодом или тайным ходом.

«Почти наверняка подземные полости, которые обнаружены вне храмов, — это погребальные крипты. Данилов монастырь изначально основан на кладбище, а впоследствии многие вполне состоятельные люди желали быть тут похороненными, и их могли хоронить не просто в земляную могилу, а выкладывать кирпичом подземное помещение — крипту. Что касается пустот внутри стен — то строения монастыря претерпели множество ремонтов и перепланировок. Подвальные печи строились и разрушались, менялось предназначение технических помещений, были большие изменения при восстановлении после пожаров. Мне трудно понять, какое было назначение доступных помещений, а ещё труднее угадать про невидимые пустоты», — говорит настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря Пантелеимон (Королев).

Монастырь был основан в 1508 году, планы его помещений считаются утерянными.