Благовещенск, 4 февраля 2022, 09:56 — REGNUM На расположенном в Амурской области полигоне Восточного военного округа (ВВО) «Белогорьевский» в ходе занятий по тактической подготовке состоялась «обкатка танками» курсантов факультета морской пехоты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Перед тем как приступить к упражнению, курсанты изучили основы борьбы с танками условного противника, а также правила и опыт применения противотанковых боевых гранат и стрелкового оружия против бронетехники в различных условиях боя.
Как сообщало ИА REGNUM, на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), расположенного в Благовещенске, начнётся обучение командиров тактического звена эксплуатации и боевому применению танка Т-14 и тяжёлой боевой машины пехоты Т-15 семейства «Армата».
Читайте ранее в этом сюжете: Военные вузы России начинают обучать курсантов обращению с «Арматами»