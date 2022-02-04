Благовещенск, 4 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. На расположенном в Амурской области полигоне Восточного военного округа (ВВО) «Белогорьевский» в ходе занятий по тактической подготовке состоялась «обкатка танками» курсантов факультета морской пехоты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Танковая атака ВС России

пресс-служба ВВО «Упражнение позволяет обучить приёмам и методам борьбы с бронированной техникой условного противника в ближнем бою. Это упражнение довольно сложное в психологическом отношении».

Перед тем как приступить к упражнению, курсанты изучили основы борьбы с танками условного противника, а также правила и опыт применения противотанковых боевых гранат и стрелкового оружия против бронетехники в различных условиях боя.

Как сообщало ИА REGNUM, на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), расположенного в Благовещенске, начнётся обучение командиров тактического звена эксплуатации и боевому применению танка Т-14 и тяжёлой боевой машины пехоты Т-15 семейства «Армата».