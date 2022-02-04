Москва, 4 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому система электронного документооборота «Портал «Морской порт» должна объединить данные лицах, транспортных средствах, грузах и товарах, которые пересекают российскую границу в морских или речных портах. Об этом 4 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

В правительстве отметили, что целью документа является отказ от бумажных носителей, упрощение процессов и повышение качества портовых услуг. Также это позволит сократить время пребывания грузов в порту.

«Для этого правительство поручило обеспечить использование системы «Портал «Морской порт» государственным контрольным органам — Федеральной таможенной службе (ФТС), ФСБ, Россельхознадзору, Роспотребнадзору, Росморречфлоту, а также администрациям морских и речных портов», — говорится в опубликованной на сайте информации.

Также в распоряжении описывается способ взаимодействия с помощью системы электронного документооборота. Самый простой заключается в подключении к внешней подсистеме портала «Морской порт», для оформления которого нужно направить заявку в ФТС.