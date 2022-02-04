Улан-Удэ, 4 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки госпитализировано 217 пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, по данным на утро 4 февраля, в ковидных стационарах республики лечатся 2042 человека.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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Состояние 844 больных осложнено внебольничной пневмонией. 138 из них находятся в реанимации, 39 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2477 коек: заняты — 2042, свободны — 435 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,4%», — отметили в штабе.

Кроме того, в амбулаторном режиме на дому лечатся более 30,5 тыс. носителей коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются также 49,7 тыс. жителей, контактировавших с больными COVID-19.