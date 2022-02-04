Самара, 4 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. 412 единиц техники было привлечено для ликвидации последствий обильного снегопада в Самарской области. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

Уборка снега

Сообщается, что днем планируется ликвидировать последствия непогоды, привлекая 461 единицу техники.

Согласно данным МЧС по региону, в области закрыты четыре автодороги в четырех муниципалитетах, отсутствует проезд к одному населенному пункту.

В Кинель-Черкасскоми районе закрыта автодорога Отрадный-Первомайский км 10 — км 17 (населенный пункт Первомайский — 250 человек).

В Ставропольском районе закрыта автодорога Ташелка — «Тольятти — Димитровград» км 0−24,85.

В Кинельском районе закрыта автодорога «Бузаевка-Чубовка"-Урал-Муханово.

В Пестравском районе закрыта автодорога «Пестравка — Марьевка» — Падовка.

Сообщается, что по восьми ранее закрытым дорогам в двух муниципалитетах движение было восстановлено, также восстановлен подъезд к десяти населенным пунктам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области выпало рекордное количество снега.