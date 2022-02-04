Чистополь, Татарстан, 4 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В городе Чистополе 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны, инвалид первой группы, проживает в ветхом доме без удобств. Данной публикацией в соцсетях заинтересовались в следственном управлении СКР по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Ветхого Жилья

Отмечается, что ветеран Великой Отечественной войны проживает в ветхом доме, где нет туалета и горячей воды. Начата доследственная проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших проживание пенсионерки в неудовлетворительных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 91-летняя труженица тыла из-за бездействия органов власти вынуждена самостоятельно решать жилищно-бытовые вопросы.

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