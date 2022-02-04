Орел, 4 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 65,8% за неделю в Орловской области, сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания регионального оперативного штаба 3 февраля.

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Как уточнил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, заболеваемость ОРВИ и гриппом на минувшей неделе выросла сразу на 65,8%, среди взрослого населения — на 85,4%.

В целом на данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения Орловской области превышает эпидемический порог на 177,4%, по Орлу — на 151,6%. Среди взрослого населения эпидпорог превышен более чем в четыре раза — на 405,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орловской области зафиксирован рост числа случаев внебольничной пневмонии, а также существенный рост ковид-заболеваемости.